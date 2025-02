Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήλπιζε να πλησιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (28/1), όμως πέτυχε το αντίθετο αποτέλεσμα και πλέον, ακόμη και οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται στον αέρα. Ο Ζελένσκι αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογράψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και των σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, ύστερα από μια επεισοδιακή αν και σύντομη συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο ουκρανός πρόεδρος ήλπιζε ότι συναντώντας τον Τραμπ και υπογράφοντας τη συμφωνία, θα έφερνε τον αμερικανό πρόεδρο λίγο περισσότερο προς το μέρος του. Το απότομο τέλος της συνάντησής τους – με τον αμερικανό πρόεδρο να λέει στους συνεργάτες του να πουν στον Ζελένσκι να φύγει από τον Λευκό Οίκο – αφήνει τελείως ασαφές το πόση στρατιωτική και άλλη βοήθεια θα προσφέρει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο τους επόμενους μήνες.

Ο Ζελένσκι πάντως, λίγο αφότου αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, επιχείρησε να κατευνάσει τον Τραμπ. «Ευχαριστώ Αμερική, ευχαριστώ για την υποστήριξη, ευχαριστώ για την επίσκεψη», έγραψε στο Χ. Ευχαρίστησε τον Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία έχει ανάγκη μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, και εργαζόμαστε ακριβώς γι’ αυτό».

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025