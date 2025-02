Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι συγκαλεί αύριο, Τετάρτη, τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 27 ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να γίνει απολογισμός της συνάντησης μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο την Ουκρανία.

«Για να προετοιμάσουμε το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου, οργανώνω μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αύριο το πρωί, για να ενημερωθούμε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον», ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ο Αντόνιο Κόστα.

To prepare for the Special European Council on 6 March, I am organizing a videoconference of the members of the @EUCouncil, tomorrow morning, to hear a debriefing from President @EmmanuelMacron on his recent visit to Washington DC.#EUCO

