Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα (17/2) κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στο Χ υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος. Το αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ-900, εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Η καναδική τηλεόραση μεταδίδει βίντεο στο οποίο διακρίνεται το αεροσκάφος της Delta αναποδογυρισμένο στη χιονισμένη πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Πίρσον. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

A Delta Airlines CRJ-900 crashed and flipped over today at Toronto Pearson International Airport. Multiple people are confirmed to be injured with no deaths reported as of yet. Reports indicate that the plane flipped over and caught fire while landing at the airport (Fox News).… pic.twitter.com/uflIWrhghr

— OSINTdefender (@sentdefender) February 17, 2025