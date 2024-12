Πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα, που κόστισε τη ζωή σε 179 ανθρώπους.

Υπενθυμίζουμε ότι το αεροσκάφος της Jeju Air, που έφθανε από την Μπανγκόκ έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς ρόδες, βγήκε από τον διάδρομο, προσέκρουσε σε τοίχο και τυλίχτηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν.

Από την πτήση 7C2216 της με 181 επιβαίνοντες διασώθηκαν μόλις δύο μέλη του πληρώματος, ένας άνδρας και μια γυναίκα, από το ουραίο τμήμα του φλεγόμενου αεροπλάνου.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα πως σχεδιάζουν «ειδικές επιθεωρήσεις» όλων των Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται στη χώρα. Συνολικά «101 αεροσκάφη Boeing 737-800 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα» και «εξετάζουμε επιλογές για να διενεργήσουμε ειδικές επιθεωρήσεις» όσον αφορά την ασφάλειά τους, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο αξιωματούχος Τζου Τζονγκ-γουάν, αρμόδιος για τον τομέα των αερομεταφορών στο υπουργείο Μεταφορών στη χώρα της Ασίας.

Τα μαύρα κουτιά που ανακτήθηκαν και περιέχουν δεδομένα της πτήσης και ηχητικά αρχεία, αναμένεται να βοηθήσουν στις έρευνες για την αιτία που οδήγησε στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως μια σύγκρουση με σμήνος πουλιών προκάλεσε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους.

Ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης, αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, μίλησε στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το αεροπορικό δυστύχημα και για το γεγονός ότι δεν κατέβηκε το σύστημα πέδησης και για τον τοίχο στον αεροδιάδρομο.

«Δεν ήταν μόνο το σύστημα προσγείωσης που δεν κατέβηκε. Αν προσέξετε, στο αεροπλάνο και άλλα πράγματα δεν είχαν κατέβει. Δεν είχαν κατέβει όλες αυτές οι επιφάνειες ελέγχου που βοηθούν το αεροπλάνο στην προσγείωση έτσι ώστε να έχει πολύ μικρή ταχύτητα όταν πιάνει στον διάδρομο» είπε.

«Εδώ έχουμε ένα αεροπλάνο που προσγειώνεται με την «κοιλιά». Από την στιγμή που το αεροπλάνο θα πατήσει στον διάδρομο -και θα σας πω μετά για το γεγονός ότι πατάει καθυστερημένα- χωρίς τροχούς, δεν έχει την δυνατότητα πέδησης, ελέγχου, δεν μπορεί να στρίψει ούτε να ελεγχθεί, άρα απλώς γλιστράει στον διάδρομο. Σε αυτή την περίπτωση καταλήγει 300 μέτρα μετά την άκρη του διαδρόμου και μετά καταλήγει στον «τοίχο». Αυτό που βλέπουμε δεν είναι τοίχος. Ο τοίχος βρίσκεται στην συνέχεια. Εκεί ακριβώς βρίσκεται ένα ανάχωμα το οποίο ήταν πάνω από μία μπετονένια κατασκευή η οποία είχε περίπου 60-70 πόντους πάχος τοίχων, ήταν σαν «καταφύγιο». Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα» ανέφερε.

