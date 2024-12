Το NATO ζήτησε σήμερα να ερευνηθούν πλήρως οι αιτίες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, από την οποία σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι.

«Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τα θύματα της πτήσης J28243» ανέφερε η εκπρόσωπος Φάραχ Νταχλάλα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και ζητούμε πλήρη διερεύνηση», πρόσθεσε.

Our thoughts and prayers are with the families and victims of #AzerbaijanAirlines flight #J28243. We wish those injured in the crash a speedy recovery and call for a full investigation.

— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) December 26, 2024