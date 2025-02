Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Harry S. Truman συγκρούστηκε με ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην Αίγυπτο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο συγκρούστηκε με το εμπορικό Besiktas – M αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στο Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου.

«Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κίνδυνος για το Harry S. Truman, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για εισροή υδάτων ή για τραυματισμούς. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες πρόωσης είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman involved in a collision with a merchant vessel in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/EuvsOhRgbS

— XTV News (@xtvnewsnow) February 13, 2025