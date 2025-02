Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αγά Χαν, ο 49ος κληρονομικός ιμάμης των ανά τον κόσμο 15 εκατομμυρίων ισμαηλιτών μουσουλμάνων, γνωστός για τους ιπποδρομιακούς θριάμβους του, τον πλούτο του και τα αναπτυξιακά έργα του σε όλο τον κόσμο.

Την είδηση για τον θάνατό του στη Λισαβόνα, έκανε γνωστό με ανάρτηση του στο X/Twitter, το Agha Khan Development Network.

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr

— Aga Khan Development Network (@akdn) February 4, 2025