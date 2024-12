Τέλος σε 24 χρόνια εξουσίας έβαλαν οι αντάρτες της Συρίας, όπως είπαν στην πρώτη ανακοίνωσή τους από την κρατική τηλεόραση μετά την εισβολή τους στη Δαμασκό.

Έκτοτε η τύχη του Μπασάρ Αλ Άσαντ αγνοείται και πληροφορίες του Reuters τον θέλουν να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο της Syrian Air από το αεροδρόμιο της Δαμασκού, την ώρα που την καταλάμβαναν οι τζιχαντιστές.

Το αεροσκάφος αρχικά πέταξε προς την παράκτια περιοχή της Συρίας, προπύργιο της αίρεσης των Αλαουιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε απότομη στροφή και πέταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος. Δύο συριακές πηγές δήλωσαν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Άσαντ να σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, καθώς ήταν μυστήριο γιατί το αεροπλάνο έκανε αιφνίδια στροφή και εξαφανίστηκε από τον χάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flightradar24.

«Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, ενδεχομένως ο αναμεταδότης απενεργοποιήθηκε, αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε…», δήλωσε μια συριακή πηγή χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το FlightRadar24 επιβεβαίωσε ότι έγινε η πτήση. «Χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε την πτήση Ilyushin Il-76T πάνω από τη Συρία. Η πτήση απογειώθηκε από τη Δαμασκό και το σήμα χάθηκε κοντά στην πόλη Χομς», αναφέρει.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πτήση πραγματοποιήθηκε. Το αεροσκάφος ήταν παλιό με αναμεταδότη παλαιότερης γενιάς, οπότε ορισμένα δεδομένα μπορεί να μην είναι ακριβή ή να λείπουν. Το αεροσκάφος πετούσε σε περιοχή με παρεμβολές GPS, οπότε ορισμένα δεδομένα μπορεί να μην είναι καλά. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σε γενικές γραμμές δίνουν μια αρκετά καλή ένδειξη για το τι συνέβη με το αεροσκάφος. Δεν γνωρίζουμε κανένα αεροδρόμιο στην περιοχή όπου χάθηκε το σήμα» επισημαίνεται.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0

