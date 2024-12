Οι αντάρτες βρίσκονται πλέον στη Δαμασκό της Συρίας (8/12) την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ φέρεται να έχει τραπεί σε φυγή.

Ο πρόεδρος Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, προτού αποσυρθούν από αυτό τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Video from inside Damascus international airport after it was taken.#Syria pic.twitter.com/ds5BLAQcpM — Global Intel Watch (@WAffairsBlog) December 8, 2024

Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο του σύρου προέδρου, ο Άσαντ δεν έχει φύγει από τη Δαμασκό. Πηγή ανέφερε στο CNN ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να εντοπιστεί πουθενά στην πόλη.

Οι αντάρτες δήλωσαν τα ξημερώματα ότι η Δαμασκός είναι πλέον ελεύθερη από τα δεσμά του, υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος. Διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

The Republican Guard leaves the Al-Maliki area in Damascus pic.twitter.com/SuXtI2rTRv — Ghassan (@2022Way) December 8, 2024

Ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι η Δαμασκός είναι πλέον «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ». «Η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας τελείωσε» σχολίασε.

Τούρκος δημοσιογράφος ανέφερε πως «ο Άσαντ απέρριψε όλες τις αραβικές πρωτοβουλίες που του παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες για να παραιτηθεί και επιμένει σε μια μακρά μεταβατική φάση κατά την οποία θα καταρτιστεί σύνταγμα και εκλογές υπό διεθνή εποπτεία».

NEW: Assad rejected all the Arab initiatives presented to him during the past two days to step down, and he insists on a long transitional phase in which a constitution and elections will be drawn up under international supervision. — Special Intel sources to Sawt al Asima — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 7, 2024

Μαχητές της HTS κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια» ανέφεραν.

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως ανθρώπινο σφαγείο, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το μήνυμα του επικεφαλής των ανταρτών

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

Ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης, Άχμεντ αλ Σάρα, ευρύτερα γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζαουλάνι, ο οποίος ηγείται της επίθεσης των ανταρτών που διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε σήμερα τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας».

«Προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη της Δαμασκού, απαγορεύεται πλήρως να πλησιάσετε τους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι την επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του αλ-Σάρα. «Απαγορεύονται επίσης οι πυροβολισμοί στον αέρα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του συνασπισμού των ανταρτών στο Telegram.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του είπε: «Ζούμε τις τελευταίες στιγμές της απελευθέρωσης της πόλης Χομς (…) Ένα ιστορικό γεγονός, που θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα».

Supreme Commander-in-Chief of Hayat Tahrir al-Sham and Emir of Idlib, Abu Muhammad al-Jolani, says that his men took over Homs pic.twitter.com/BmExkBG2RZ — Tyrannical Manager (@tyrannicalmgr) December 7, 2024

Πρόθυμος να συνεργαστεί ο σύρος πρωθυπουργός

Ο σύρος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ-Τζαλάλι δήλωσε έτοιμος να συνεργασθεί με κάθε νέα «ηγεσία» που θα επιλεγεί από το λαό, διευκρινίζοντας ότι θα βρίσκεται σήμερα το πρωί στα γραφεία του στην έδρα της κυβέρνησης για κάθε διαδικασία «μεταβίβασης» της εξουσίας.

«Η χώρα αυτή μπορεί να είναι μια φυσιολογική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με τον κόσμο (…) όμως αυτό το ζήτημα θα αποφασισθεί από την οποιαδήποτε ηγεσία επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι να συνεργασθούμε και να της προσφέρουμε κάθε διευκόλυνση» δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο λογαριασμό του στο Facebook.

These scenes show the disappearance of the Syrian army and security forces from the streets, similar to what happened previously in Iraq.#Damascus #Syria #BasharAlAssad #SyrianArmy #Iraq pic.twitter.com/HyDnhGx4h5 — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 8, 2024

Αιφνιδιάζοντας την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ και τη διεθνή κοινότητα, η HTS και άλλες ανταρτικές οργανώσεις εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου μεγάλη επίθεση που τους επέτρεψε μέσα σε μόλις μερικές ημέρες να πάρουν τον έλεγχο μητροπόλεων, αρχικά του Χαλεπιού (βόρεια) και μετά της Χάμα και της Χομς στην κεντρική Συρία.

Οι επαρχίες ανατολικά και νότια, κυρίως η Ντεράα, κοιτίδα της «επανάστασης» του 2011, έπεσαν στα χέρια των ανταρτών όταν τοπικοί μαχητές πήραν τον έλεγχο στο πεδίο, μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα τεκταινόμενα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η ομάδα του παρακολουθούν τα «έκτακτα γεγονότα στη Συρία» και είναι σε επαφή με περιφερειακούς εταίρους, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η ομάδα του παρακολουθούν με προσοχή τα έκτακτα γεγονότα στη Συρία και παραμένουν σε συνεχή επαφή με περιφερειακούς εταίρους», ανέφερε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Σον Σάβετ.