Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκης την ΑΕΚ στο ντέρμπι για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Γκαρσία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Κωστούλας, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/eZm4z5ucHL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 24, 2024