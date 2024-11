Τον Μπρένταν Καρ προτίθεται να διορίσει επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα των τηλεπικοινωνιών (FCC) ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Καρ «πολεμιστή υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», άνθρωπο που υποστηρίζει ο Έλον Μασκ και θέλει να «ανακτηθεί ο έλεγχος» των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Ο Μπρένταν Καρ αντέδρασε αμέσως μέσω X, αρχικά «ευχαριστώντας» τον «(εκλεγμένο) πρόεδρο», κατόπιν επιμένοντας πως «πρέπει να εξαρθρώσουμε το καρτέλ της λογοκρισίας», που επιβάλλουν κατ’ αυτόν γίγαντες της τεχνολογίας όπως οι Facebook, Google, Apple και Microsoft, και να «αποκαταστήσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης των απλών Αμερικανών».

Thank you, President Trump!

I am humbled and honored to serve as Chairman of the FCC.

Now we get to work. 🇺🇸 pic.twitter.com/MPyL2d38kT

