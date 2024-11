Τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ πρότεινε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ είναι ακτιβιστής κατά των εμβολίων που αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024 και τάχθηκε υπέρ του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε τα νέα με ανάρτηση του στο X.

Ο αμερικανός πρόεδρος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «οι Αμερικανοί έχουν συντριβεί από το βιομηχανικό σύμπλεγμα τροφίμων και τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε εξαπάτηση και παραπληροφόρηση όταν πρόκειται για τη Δημόσια Υγεία.»

Υπογράμμισε πως «η Ασφάλεια και η Υγεία όλων των Αμερικανών είναι ο πιο σημαντικός ρόλος οποιασδήποτε Διοίκησης» και δεσμεύτηκε πως «το υπουργείο Υγείας θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στο να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι θα προστατεύονται από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες, τους ρύπους, τα φυτοφάρμακα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα πρόσθετα τροφίμων που έχουν συμβάλει στη συντριπτική κρίση της υγείας σε αυτή τη χώρα.»

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024