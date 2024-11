Ο Tony Todd (Τόνι Τοντ), ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής του σκοτεινού «Candyman» -της ταινίας τρόμου που έφερε εφιάλτες μετά την προβολή της το 1992-, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Ο Τόνι Τοντ πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες μετά από μακρά ασθένεια, επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Φατίμα, στο Hollywood Reporter την Παρασκευή.

Γεννημένος στην Ουάσιγκτον το 1954, ο Τόνι Τοντ είχε εκατοντάδες τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς τίτλους στο ενεργητικό του και ήταν ένας εργάτης της showbiz για περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Ο Τόνι Τοντ εντυπωσίασε σε έναν από τους πρώτους του ρόλους όταν υποδύθηκε τον εθισμένος στην ηρωίνη Λοχία Γουόρεν στο βραβευμένο με Όσκαρ πολεμικό δράμα του Όλιβερ Στόουν, Platoon.

Ο Τόνι Τοντ εμφανίστηκε επίσης στο The Rock του 1996 δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ, υποδύθηκε τον εργολάβο κηδειών και ιδιοκτήτη γραφείου τελετών Ουίλιαμ Μπλάντγουορ στο κινηματογραφικό franchise τρόμου Final Destination και τον Γκρέιντζ στο The Crow του 1994, με τον Μπράντον Λι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tony Todd (@tonytoddofficial)

Ο Todd εμφανίστηκε στην τηλεόραση σε πολλές δημοφιλείς σειρές, συμπεριλαμβανομένων των 24, Homicide: Life on the Street, The X-Files, 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Law & Order, Beverly Hills 90210, Xena: Warrior Princess και Murder, She Wrote.

Επιπλέον, εραστής του φανταστικού κόσμου, εμφανίστησε στο Star Trek, με πιο σημαντικό ρόλο ως τον Klingon Kurn, αδερφό του Worf, στα Star Trek: The Next Generation και Deep Space Nine.

Ο Tony Todd υπήρξε επίσης και ηθοποιός φωνής ερμηνεύοντας χαρακτήρες στο σύμπαν του gaming -Call of Duty και Half Life-, καθώς και στις ταινίες με υπερήρωες Venom, Spider-Man 2 αλλά και τον «κακό» στο Transformers: Rise of the Fallen.

Η πιο εμβληματική ωστόσο ερμηνεία του και αυτή που συνήθως αναφέρεται ως ένα εφιαλτικό, ερμηνευτικό πρότυπο στις ταινίες τρόμου, ήταν όταν ενσάρκωσε τον Candyman το 1992. Τότε ο Τόνι Τοντ έγινε κομμάτι του αστικού εφιάτη μιας ολόκληρης γενιάς.

Μην πεις το όνομα του πέντε φορές!

Βασισμένο στην ιστορία μικρού φορμάτ του Κλάιβ Μπάρκερ (του ματωμένου συγγραφέα του βρετανικού τρόμου) The Forbidden, η ταινία Candyman είναι μια αμερικανική γοτθική υπερφυσική ταινία τρόμου του 1992, σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπέρναρντ Ρόουζ και με πρωταγωνιστές τους Βιρτζίνια Μάντσεν και Τόνι Τοντ.

Βασισμένη στο διήγημα του Μπάρκερ η ταινία ακολουθεί μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια από το Σικάγο που ολοκληρώνει μια διατριβή για τους αστικούς θρύλους και τη λαογραφία, η οποία την οδηγεί στο θρύλο του Candyman, το φάντασμα ενός Αφροαμερικανού καλλιτέχνη και γιου ενός σκλάβου που δολοφονήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για τη σχέση του με την κόρη ενός πλούσιου λευκού άνδρα.

Η ταινία ολοκληρώθηκε μετά από μια τυχαία συνάντηση μεταξύ του Ρόουζ και του Μπάρκερ και είναι μια σκληρή αλληγορία γύρω από το ρατσισμό, το ταξικό μίσος και την ιστορία της αφροαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tony Todd (@tonytoddofficial)

Το Candyman έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 1992 και κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου 1992 από την TriStar Pictures και την PolyGram Filmed Entertainment.

Ήταν μια απρόσμενη κινηματογραφική επιτυχία και ο Τόνι Τοντ έμεινε στο πάνθεον των πιο εμβληματικών χαρακτήρων των ταινιών τρόμου.

Η ταινία εκτιμήθηκε από τους κριτικούς και το κοινό, έφερε εισπράξεις πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και θεωρείται πλέον ένα κλασικό αριστούργημα κινηματογραφικού τρόμου που έχει οδηγήσει στην παραγωγή τριών ακόμη κινηματογραφικών κεφαλαίων, τα sequel Candyman: Farewell to the Flesh (1995), Candyman 3: Day of the Dead (1999) και Candyman (2021).

Mε την ερμηνεία του ο Τόνι Τοντ ενσωματώνει στον δολοφόνο με το γάντζο του το σκοτάδι των αστικών μύθων και το βάναυσο τραύμα της ρατσιστικής Αμερικής.

Ο δολοφόνος του Τόνι Τοντ, που εμφανίζεται για να σφαγιάσει με τον γάντζο του όταν καλέσεις το όνομα του τρεις φορές είναι ένας χαρακτήρας που γεννήθηκε από την κοινωνική αδικία -πέθανε από λιντσάρισμα επειδή επειδή άφησε έγκυο μια λευκή γυναίκα- και έτσι είναι καταραμένος να ζητάει πάντα την αιώνια εκδίκηση του για την άδικη τιμωρία του επειδή ήταν σκλάβος, μαύρος, επιτυχημένος και άφησε έγκυο μια λευκή κόρη της άρχουσας τάξης.

Ένας δολοφόνος που τιμωρεί όλους όσοι τον καταδίκασαν στο θάνατο, ο μανιακός δολοφόνος του Τόνι Τοντ δεν εμφανίζεται όταν επαναλάβει κανείς πέντε φορές το όνομά του μπροστά από τον καθρέφτη απλά γιατί απολαμβάνει το αίμα, το κάνει για να πάρει πίσω τη ζωή που του στέρησαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tony Todd (@tonytoddofficial)

Ο ηθοποιός χρησιμοποίησε τη φήμη του για κοινωνικό έργο και την οργάνωση σεμιναρίων υποκριτικής για μη προνομιούχα παιδιά.

«Έχω κάνει 200 ​​ταινίες, ωστόσο αυτή είναι που μένει στο μυαλό των ανθρώπων. Επηρεάζει ανθρώπους όλων των φυλών. Το έχω χρησιμοποιήσει ως εισαγωγικό εργαλείο στην εργασία μου με παιδιά από συμμορίες. Τους ρωτάω: Τι σας φοβίζει; Τι φρικτά πράγματα έχετε ζήσει;»

«Η βιομηχανία έχασε έναν θρύλο. Χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τόνι, -Your Final Destination Family», έγραψε στο Instagram η New Line Cinema, η εταιρεία παραγωγής του franchise τρόμου.

Πηγή ΤΑ ΝΕΑ