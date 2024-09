Αυξάνονται οι νεκροί από την κακοκαιρία Boris, η οποία σαρώνει για ακόμα μία ημέρα την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία. Παράλληλα, πολλοί ποταμοί έχουν ξεχειλίσει ποταμοί, προκαλώντας πλημμύρες μέσα στα αστικά κέντρα, αλλά και σε χωριά.

Πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Μερικές γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει το πρωί της Δευτέρας για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής, η οποία προκλήθηκε από την κακοκαιρία Boris.

In pictures: Storm Boris leaves at least one dead and several missing in Czech Republic pic.twitter.com/fttXpACS4s

Από τη μία πλευρά, τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας – Πολωνίας άρχισαν να υποχωρούν. Από την άλλη, όμως, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού για τα «απόνερα» που προκάλεσε η κακοκαιρία Boris.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας έκανε να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ, σε απόσταση 230 χλμ. ανατολικά της Πράγας. Ο πληθυσμός σχεδόν μάλιστα της περιοχής, αγγίζει τους 10.000 κατοίκους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας, όπως ανέφερε ο δήμαρχός της με βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

Πλημμυρισμένα τμήματα της βορειοανατολικής τσεχικής περιφερειακής πρωτεύουσας Οστράβα ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας που εξασφαλίζει θέρμανση και ζεστό νερό στην πόλη, καθώς και δύο χημικά εργοστάσια.

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Τσεχική Δημοκρατία, ανέφερε την Κυριακή, το βράδυ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα μέσω του Χ. Παράλληλα, συγκάλεσε για τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης με επίκεντρο την κακοκαιρία Boris.

La tempête Boris inonde l’Europe centrale et orientale, causant 8 morts et des destructions massives, de la Roumanie à la Pologne. Les habitants témoignent d’un phénomène «spectaculaire» et alarmant. 🌧️ #TempêteBoris (Le HuffPost) pic.twitter.com/p9vn5vZCTG

Η τσεχική τηλεόραση μετέδωσε πως επιβεβαιώθηκε το πρώτο θύμα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Στη Ρουμανία, οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ταυτόχρονα, ένας αυστριακός πυροσβέστης έχασε την Κυριακή, τη ζωή του. Ένας άνθρωπος πνίγηκε επίσης στην Πολωνία. Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ δήλωσε πως έχει πληροφορίες για ένα δεύτερο νεκρό, τον οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα.

Ο πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών, Τσέσλαβ Μρόζεκ δήλωσε στο δημόσιο ραδιοσταθμό Polskie Radio, ότι χιλιάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιώτες δίνουν μάχη το τελευταίο 24ωρο κατά των πλημμυρών. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, εξακολουθεί να εργάζεται για να εκτιμήσει την κλίμακα των ζημιών.

«Η κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε, θα λάβει απόφαση για να κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής. Διαβουλευόμαστε με τοπικούς κυβερνήτες», δήλωσε.

Η Μπρατισλάβα και η Βουδαπέστη προετοιμάζονται αμφότερες, καθώς η στάθμη του Δούναβη ανεβαίνει, μετά από την κακοκαιρία Boris.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των λιμνών έπεσε στη διάρκεια της νύκτας, καθώς μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις. Όμως, αξιωματούχοι είπαν πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότερη βροχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο X εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Δήλωσε δε, ότι η ΕΕ θα τους στηρίξει.

Heartfelt solidarity with all affected by the devastating floods in Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia.

My thoughts are with the victims and their families.

Thank you to all those helping for their tireless work. The EU stands ready to support.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2024