Αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες βρίσκονται αρκετές χώρες της κεντρική και ανατολική Ευρώπη μετά από την επέλαση κακοκαιρία Boris. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Τσεχία και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της νεροποντής και τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ρουμανία και Πολωνία, ενώ ακόμη τέσσερις αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία. Δρόμοι, σπίτια και τεράστιες γεωργικές εκτάσεις εξαφανίστηκαν κάτω από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Ο αριθμός των νεκρών στη Ρουμανία ανήλθε σε πέντε μετά τον εντοπισμό την Κυριακή ενός ακόμη νεκρού στην ίδια περιοχή με τα υπόλοιπα θύματα. Η εν λόγω περιοχή θεωρείται η πλέον πληγείσα από την κακοκαιρία Boris, και είναι το Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Η κατάσταση στη Ρουμανία από την κακοκαιρία Boris

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ρουμανίας ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι: «Μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε».

Ένας άνθρωπος πνίγηκε και 1.600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία Κλόντζκο στη νοτιοδυτική Πολωνία. Την ίδια στιγμή, η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής ξεπέρασαν τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας πλημμύρες σε πολλές πόλεις και χωριά ύστερα από ημέρες πολύ έντονης βροχόπτωσης από την κακοκαιρία Boris.

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική, είναι περισσότερο δραματική στην επαρχία Κλόντζκο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά από συνάντηση με αξιωματούχους αντιμετώπισης κρίσεων στο Κλόντζκο.

Terrible floods due to heavy rainstorm in Głuchołazy of Opole province, Poland 🇵🇱 (15.09.2024) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/nyvmFa90A4 — Disaster News (@Top_Disaster) September 15, 2024

Περίπου 17.000 νοικοκυριά στην επαρχία αυτή, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε κάποιες περιοχές δε, δεν λειτουργούσαν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τον Τουσκ, η οδική πρόσβαση στις πόλεις Λάντεκ Ζντρόι και Στρόνιε Ζλάσκιε έχει πρακτικά διακοπεί.

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/5szdsnFyMm — Disaster News (@Top_Disaster) September 14, 2024

Κάτω από το νερό πόλεις

Τμήματα του Κλόντζκο, μιας πόλης 25.000 κατοίκων, βρίσκονταν κάτω από το νερό, αφού η στάθμη στον ποταμό της περιοχής ανέβηκε στα 6,65 μέτρα. Το εν λόγω ποσοστό είναι πολύ πάνω από το όριο συναγερμού των 2,40 μέτρων. Έτσι, ξεπέρασε το ρεκόρ που καταγράφηκε στις σοβαρές πλημμύρες του 1997, όταν καταστράφηκε μέρος της πόλης και 56 άνθρωποι έχασαν τη ζώη τους στην Πολωνία.

«Καλώ τους κατοίκους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες διάσωσης στις περιοχές όπου εκδίδονται ειδοποιήσεις για εκκένωση», δήλωσε ο Τουσκ. Στην ιστορική πόλη Γκλουχολάζι, στην επαρχία Όπολε, ο δήμαρχος έδωσε εντολή για υποχρεωτική απομάκρυνση των κατοίκων. Μόλις, άρχιζε να υπερχειλίζει ο ποταμός της περιοχής. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται και νέες βροχοπτώσεις, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση από την κακοκαιρία Boris.

Five dead as Storm Boris brings flooding ‘catastrophe’ to central Europe https://t.co/iZGm7Ex1ST pic.twitter.com/qLEfkBAG6E — The Independent (@Independent) September 15, 2024

Επιδείνωση της κατάστασης

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται: τρεις που επέβαιναν σε όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού στην πόλη Λίποβα-Λάζνιε (βορειοανατολικά), και ένας ακόμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου εκκενώθηκε μεγάλο μέρος της πόλης Οπάβα, λόγω υπερχείλισης του ποταμού.

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία Boris στην Αυστρία

Στη βορειοανατολική Αυστρία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ επιχειρούσε σε περιοχές που είχαν πλημμυρίσει από την κακοκαιρία Boris, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Το κρατίδιο έχει στο μεταξύ χαρακτηριστεί «περιοχή καταστροφής». Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας, Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ.

Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στην Βιέννη, με την οποία συνορεύει, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien.

Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πλήττονται από τις πλημμύρες μπορούν να απουσιάσουν από τα σχολεία τους. Οι εργοδότες καλούνται να μην επιβάλουν κυρώσεις σε εργαζόμενους, οι οποίοι είτε θα καθυστερήσουν είτε δεν θα προσέλθουν καθόλου λόγω της κακοκαιρίας.