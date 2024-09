Ένας άνθρωπος πνίγηκε στην Πολωνία και τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία, που πλήττονται από τις καταρρακτώδεις βροχές και την άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας Boris, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.

Η καταιγίδα Boris πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές και πλημμύρες σε Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και Ρουμανία. Έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

At least four people have died, thousands of homes have been damaged and hundreds have been evacuated after heavy #rainfall hit central and eastern #Europe. #Storm #Boris dumped a month’s worth of #rain onto several capitals, including #Vienna, #Bratislava and #Prague. #floods pic.twitter.com/VERkYJ18Sd

