Η Οντίν Λιναρδάτου φιλοξενεί στο νέο podcast του «Βήματος», «Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές» τον Σπύρο Μπλαβούκο, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και επικεφαλής του προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Πολιτικές» του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συζητάνε για το πόσο εφικτή είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, για τις λύσεις χρηματοδότησης, τον ρόλο του ΝΑΤΟ και για το πώς επηρεάζεται η Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο «Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα: τι σημαίνει για την Ελλάδα;» θα ακούσετε: