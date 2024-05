Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Λεωφορείο με 53 επιβαίνοντες – στην πλειονότητά τους εργάτες που πήγαιναν σε αγροκτήματα της κοινότητας Ντανέλον – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κατόπιν πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με ημιφορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μάριον, στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας.

At least eight are dead and eight more are critically injured after a bus overturned in Marion County, Florida. pic.twitter.com/MsvJfMSzfK

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) May 14, 2024