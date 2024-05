Σε συναγερμό τέθηκαν τη Δευτέρα (13/5) οι Αρχές της περιφέρειας Όρτεναου του Μπάντεν, μετά από τρύπα 1.20 μέτρων που βρέθηκε στον τάφο του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Παρά την προσπάθειά τους, οι δράστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το φέρετρο του εκλιπόντος πολιτικού, ανέφερε η Αστυνομία σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παρά ταύτα η Εισαγγελία της περιφέρειας, διέταξε σχετική έρευνα για το μακάβριο περιστατικό.

Όπως αναφέρει το spiegel.de, υπάλληλοι του δήμου παρατήρησαν το πρωί της Δευτέρας ένα σωρό από χώματα στο νεκροταφείο και έτσι έφτασαν στον τάφο του Γερμανού πολιτικού. Η αστυνομία της περιοχής διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με την εισαγγελία για διατάραξη της ειρήνης των νεκρών.

Nachdem am Montagmorgen am Grab des im Dezember 2023 verstorbenen Dr. Wolfgang Schäuble auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg Erdaushub durch städtische Mitarbeiter festgestellt wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet.

