Διαιτητή με εμπειρία 24 αγώνων στο Champions League (φάση ομίλων, νοκ άουτ), μεταξύ των οποίων ο περυσινός ημιτελικός Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (1-1), κι άλλων 30 στο Europa επέλεξε η UEFA για τον τελικό του Conference στον οποίο ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Πρόκειται για τον 44χρονο Πορτογάλο Αρτούρ Σοάρες Ντίας, ο οποίος θα είναι ο άρχων του γηπέδου στη μεγάλη όσο και ιστορική μάχη με τη Φιορεντίνα που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου επί ελληνικού εδάφους.

🏆 The referees for each of this season’s European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA

— UEFA (@UEFA) May 13, 2024