Με υπότιτλο «All the hippies, all the lovers, all the night trippers should be there…» οι Bag of Nails, ένα χρόνο μετά την πρώτη και τους εμφάνιση στο ιστορικό, επιστρέφουν στον… τόπο του εγκλήματος. Την Κυριακή 24 Μαρτίου, ως organ trio πλέον, με διασκευές, κομμάτια από το πρώτο τους άλμπουμ «The Wolf Inside Me», (Nasoni Records, Berlin 2019), το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο αλλά και ολόκληρο το επερχόμενο τους LP, που έχει ήδη ηχογραφηθεί και σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει, θα παρουσιάσουν την δική τους psych blues / soul rock φιλοσοφία.

Την επόμενη την σκυτάλη περιλαμβάνει ο πιανίστας και συνθέτης Γεώργιος Τσώλης. Παρέα με τον drummer Γιώργο Μανιάτη και τον κοντραμπασσίστα Γιώργο Κωστόπουλο θα παρουσιάσει ένα μέρος του νέου του album «Μethexis» που ηχογραφήθηκε στα Sierra studios τον Σεπτέμβριο του 2023 καθώς και παλαιότερες συνθέσεις του. Στο δεύτερο σετ ο Γεώργιος Τσώλης προσκαλεί έναν σολίστ «έκπληξη», από τη νέα ανερχόμενη γενιά της ελληνικής jazz σκηνής, ένα σολίστ που συμπράττει στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με το τρίο.

Η μουσική που θα παρουσιάσει το τρίο εμφανίζει τις επιρροές του συνθέτη από την κλασική έως τη jazz και από τον Chick Corea και Ηerbie Hancock έως τον Oscar Peterson. Ο Γεώργιος Τσώλης ναι μεν αναπτύσσει τη δική του μουσική γλώσσα, πατώντας στην παράδοση της τζαζ και γνώμονα τον μουσικό διάλογο και τον αυτοσχεδιασμό.

Τέλος την Τρίτη 26 Μαρτίου, στο Half Note Jazz, εμφανίζεται το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, παρουσιάζοντας jazz αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι. Ο Δημήτρης Καλαντζής αποφάσισε να «μεταφράσει» στη δική του μουσική διάλεκτο τις μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι, χωρίς επιτήδευση και αποδόμηση. Όπως σημειώνει ο ίδιος «το εγχείρημα προέκυψε απλά, σαν φυσική διαδικασία, από την ανάγκη μας να τραγουδήσουμε τη μουσική αυτή, που χαράχτηκε στις καρδιές μας από μικρά παιδιά, στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, τη τζαζ. Η ουσία και η διάθεση των μελωδιών του Μάνου είναι πάντα εκεί· και εμείς είμαστε κάθε φορά ευτυχείς να τα ανακαλύπτουμε. Ξανά και ξανά…».

Σε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα, που βασίζεται στο ομώνυμο άλμπουμ του («Mano’s – Jazz Tribute To Manos Hadjidakis»), ο Δημήτρης Καλαντζής έχει επιλέξει μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι που εκτείνονται σε ένα ευρύ χρονικό και αισθητικό φάσμα. Αρκετές από τις επιλογές προέρχονται από μουσικές και τραγούδια που γράφτηκαν για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Μαζί του επί σκηνής οι: Τάκης Πατερέλης (άλτο σαξόφωνο), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, fluegelhorn), Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα) και Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο).

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

www.halfnote.gr