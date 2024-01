Αυτήν την εβδομάδα ξεχωρίζουν ένα εξαιρετικό και πλούσιο τζαζ άλμπουμ δια χειρός Mary Halvorson, στο οποίο μάλιστα έχουμε τη συμμετοχή της θρυλικής Laurie Anderrson, αλλά και η «φασαριόζικη» και ελαφρώς γηπεδική επιστροφή των Βρετανών The Vaccines.

«Cloudward»- Mary Halvorson

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η Mary Halvorson είναι Aμερικανίδα συνθέτης και κιθαρίστας avant-garde τζαζ από το Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης. Μεταξύ των πολλών συνεργασιών της, έχει: ηγηθεί μιας τριάδας με τους John Hébert και Ches Smith, και ένα κουιντέτο με την προσθήκη των Jon Irabagon και Jonathan Finlayson, έχει ηχογραφήσει άλμπουμ (ντουέτο) με τη βιολίστα Jessica Pavone καθώς και άλμπουμ με τον μπασίστα Michael Formanek και τον ντράμερ Tomas Fujiwara ως συγκρότημα Thumbscrew. Επίσης, είναι καθηγήτρια στο School of Jazz (The New School).

Το «Cloudward» είναι το τελευταίο της άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Ιανουαρίου, ηχογραφήθηκε σε παραγωγή John Dieterich. Πρόκειται για πολύπλοκο αλλά παράξενα ελκυστικό άλμπουμ. Οκτώ συνθέσεις που διαφέρουν από αυτές της προηγούμενης εργασίας της «Amaryllis» , αν και παραμένουν εύκολα αναγνωρίσιμες ως Halvorson. Πλούσιος και οργανικός ήχος που οδηγούν σε αισιόδοξο αν και περίεργο ήχο. Συνδυάζει την κιθάρα και το βιμπράφωνο της Patricia Brennan με τρομπέτα, τρομπόνι, μπάσο και ντραμς ενώ συμμετέχει και η θρυλική Laurie Anderson στο βιολί στο «Incarnadine».

Η δημιουργός ανοίγει νέους δρόμους – είναι το δεύτερο άλμπουμ που ηχογραφηθεί με το sextet – με τον αυτοσχεδιασμό στις συνθέσεις της να έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν στέκεται όμως μόνο εκεί. Συνεχίζει να ακονίζει και να τελειοποιεί την τεχνική της. Αστραφτερό, βαθιά ικανοποιητικό παράδειγμα τζαζ σεξτέτου.

+ : εξόχως ελκυστικό άλμπουμ

– : λίγο παραπάνω πολύπλοκο

4,5 / 5

«Pick-Up Full of Pink Carnations» – The Vaccines

Πρόκειται το έκτο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού indie rock συγκροτήματος Κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου 2024 και σηματοδοτεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Freddie Cowan. Ο δε τίτλος του αποτελεί έμπνευση από τους στίχους του «American Pie» (1971) του Don McLean . Σύμφωνα με τον frontman Justin Young η νέα εργασία αφορά «την απώλεια των ονείρων».

Η νέα τους εργασία περιλαμβάνει δέκα κομμάτια στα οποία περισσεύει η απλότητα αλλά το βρετανικό indie rock είναι πανταχού παρών, με πιασάρικες συνθέσεις και ρεφρέν που μπορούν (κάποια από αυτά) να αποτελέσουν τη βάση για ποδοσφαιρικά συνθήματα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Χωρίς πολλά λόγια οι Vaccines – Justin Hayward-Young (lead singer, κιθάρες), Árni Árnason (μπάσο, φωνητικά), Timothy Lanham (κιθάρες, πλήκτρα, φωνητικά) και Yoann Intonti (τύμπανα) – που δημιουργήθηκαν στο Δυτικό Λονδίνο το 2010, ξέρουν πολύ καλά πώς να κάνουν την δουλειά τους. Ανάλαφρη ποπ – ροκ αίσθηση που σε κάνει να περνάς όμορφα, να ταξιδεύεις και στο τέλος της ακρόασης να σου μένει μειδίαμα. Όλα καλά λοιπόν.

+ : βρετανικό indie rock

– : περισσεύει η απλότητα

3,5 / 5