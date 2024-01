Το Super Bowl του 2024, που στις 11 Φεβρουαρίου θα φιλοξενηθεί στην περιοχή Paradise του Λας Βέγκας, απέχει δύο εβδομάδες πλέον. Πριν από κάθε άλλη συζήτηση πάντως για το μεγάλο ετήσιο event του αμερικάνικου ποδοσφαίρου θα γίνει γνωστό το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το Vince Lombardi.

Στο προτελευταίο επίπεδο των playoffs, αυτό των τελικών στις δύο μικρότερες λίγκες, οι τέσσερις ημιφιναλίστ θα παλέψουν για τα δύο διαθέσιμα εισιτήρια. Είναι δηλαδή ώρα των πρωταθλητών πριν από τον πρωταθλητή!

Τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στο φινάλε της postseason φαντάζουν αρκετά ισορροπημένα. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να προδικάσει την τροπή των πραγμάτων. Τα δεδομένα όμως είναι εδώ και παρατίθενται αμέσως.

Τα κοράκια είναι αδηφάγα πτηνά που, εκ φύσεως, τρέφονται με σάρκες και πτώματα. Όνομα και πράγμα δηλαδή οι Ravens που πρώτα τέλειωσαν την κανονική περίοδο με το κορυφαίο ρεκόρ (13-4) κι ακολούθως «κατασπάραξαν» μέχρι τα σωθικά τους Texans στον β’ γύρο των playoffs.

Προφανώς και οι Chiefs δεν πηγαίνουν σαν πρόβατα επί σφαγή στη Βαλτιμόρη. Είναι άλλωστε οι κάτοχοι και υπερασπιστές του τίτλου, η ομάδα που έχει εθιστεί στις νίκες και περικλείεται από ατελείωτη αστερόσκονη. Σαν αυτή που φέρει μαζί της η Taylor Swift.

Παρόλα αυτά -και συγκριτικά με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια- δεν κουβαλούν σε τούτη την περίσταση τον ρόλο του φαβορί. Πολλές φορές το support group της ομάδας δεν ακολουθεί τον Patrick Mahomes σε όσα κατεβάζει ο νους του (πλην του Travis Kelce) κι αν δεν υπήρχε η απροσδόκητα ισχυρή άμυνα, στην οποία ο Γιώργος Καρλαύτης έχει αδιαπραγμάτευτο ρόλο με 10.5 sacks στην κανονική περίοδο, για να ισορροπεί την κατάσταση δεν θα είχαν φτάσει τόσο μακριά. Πόσο μάλλον στο 27-24 στο Μπάφαλο επί των Bills (που βρήκαν άλλον έναν τρόπο να χάσουν από τους Chiefs).

Ακόμη κι έτσι οι Ravens εξακολουθούν να υπερτερούν. Όχι μόνο γιατί θα παίξουν μπροστά στο κοινό τους. Αλλά κατά βάση διότι η πληρότητα του ρόστερ που διαθέτουν τούς επιτρέπει να «στραγγαλίζουν» τους αντιπάλους τους και να τους κάνουν να φαίνονται χειρότεροι απ’ όσο πραγματικά είναι. Στους Texans ίσα που τους επέτρεψαν να φτάσουν σε διψήφιο αριθμό πόντων (34-10), τη στιγμή που σε πέντε παιχνίδια της ρέγκιουλαρ σίζον είχαν δεχθεί μέχρι εννέα!

Παράλληλα ο Lamar Jackson απλώνει στο χορτάρι την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και καταφέρνει να γίνεται καταλυτικός παράγοντας τόσο με το τρέξιμο όσο και με τις εύστοχες πάσες του. Όσα μάλιστα πέτυχε στο παιχνίδι με το Χιούστον ανήκουν πλέον στη σφαίρα του φανταστικού (όντας υπεύθυνος για 2+2 touchdowns) δίχως ν’ αποκλείεται η επανάληψη μιας τέτοιας απόδοσης, ασχέτως του πόσο αποδοτική μπορεί να είναι η οπισθοφυλακή των Chiefs.

The last time the Ravens and the Chiefs faced each other. By the way, this game was also in Baltimore. Y’all remember what happened 😈 pic.twitter.com/l96mf11CgR

Όπως πάντως προέβλεψε ο ίδιος ο QB των γηπεδούχων πρόκειται για μια μάχη βαρέων βαρών! Δεν έχει όποιον κι όποιον απέναντί του. Τον συναντά για πρώτη φορά σε αγώνα της postseason, αλλά στην κανονική περίοδο το σκορ είναι 1-3.



Το «Levi’s Stadium» παίρνει τη μορφή αρένας και κρίνει τον πρωταθλητή της AFC σ’ ένα συναπάντημα που πριν από την έναρξη της postseason δεν συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες επιβεβαίωσης. Στο τελικό αποτέλεσμα θ’ αποτυπωθεί αν σ’ αυτή τη μονομαχία θα επικρατήσουν οι Μονομάχοι ή τα Λιοντάρια.

Το γεγονός πως οι δύο φιναλίστ της American Conference τέλειωσαν με το ίδιο ρεκόρ τη ρέγκιουλαρ σίζον (12-5) δεν μοιράζει τις μεταξύ τους πιθανότητες. Οι Niners του Shanahan είναι ένα σύνολο μαθημένο να διεκδικεί μεγάλες προκρίσεις και θεωρητικά έχουν τον πρώτο λόγο να επιστρέψει στο Super Bowl μετά το 2019, (όταν ηττήθηκε 31-20 από τους Chiefs). Έκτοτε έφτασε άλλες τρεις σεζόν στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος και συνολικά από το 2011 τούτη είναι η έβδομη στο ίδιο σημείο (2-4).

Επίσης είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία με 19 εμφανίσεις σε τελικό Περιφέρειας!

Απέναντί της έχουν μια ομάδα που ξόρκισε μια κατάρα σχεδόν επτά δεκαετιών και πανηγύρισε δυο προκρίσεις σε playoffs για πρώτη φορά από το 1957 – όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο. Ποτέ από τότε όμως οι Lions δεν επανήλθαν σε ανάλογη θέση κι έτρεψαν διαρκώς πίσω από το παρελθόν τους.

Το ότι έχουν πετύχει υπερβατικό τούς επιτρέπει τουλάχιστον να μην φορτώνονται με επιπλέον άγχος. Σίγουρα θα ‘θελαν να παίζουν εντός έδρας, όπως στα νικηφόρα παιχνίδια που προηγήθηκαν με Rams (24-23) και Buccaneers (31-23), αλλά την ίδια στιγμή διαθέτουν κι αυτοί όπλα που δεν είναι αμελητέα. Άρα δεν παύουν να ελπίζουν πως θα τα καταφέρουν.

The last time the 49ers & Lions met!

The 49ers dominated for the most part, but it actually ended up being closer than we would have liked 😅. #49ers #FTTB #49ersvsLions #NFL pic.twitter.com/A1L9ybeLni

— Chris – NFL Content (@chrissantosss_) January 22, 2024