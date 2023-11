Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κορκουτελί της Αττάλειας στην Τουρκία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 100,5 χιλίομετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 45 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Αττάλειας

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στο Καστελλόριζο.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 29 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7UdEj

🌐https://t.co/AXvOM7ICIP

🖥https://t.co/wPtMW5OaR1

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/fMEmPKdrAI

— EMSC (@LastQuake) November 8, 2023