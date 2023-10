Θανατηφόρο χτύπημα στο λαιμό από παγοπέδιλο δέχτηκε ο αθλητής του χόκεϊ Άνταμ Τζόνσον. Το συμβάν έλαβε χώρα στον αγώνα των Nottingham Panther με τους Sheffield Steelers στη Βρετανία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ο Αμερικανός επιθετικός του χόκεϊ, Άνταμ Τζόνσον σωριάστηκε στον πάγο αφού μετά από σύγκρουση αντίπαλος με παγοπέδιλο τού έκοψε το λαιμό.

Οι θεατές ήταν σοκαρισμένοι, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι σχημάτισαν έναν κύκλο δίπλα του. Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δεν κατέστη εφικτό να τον κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί.

A professional ice hockey player has died in a «freak accident» after he was slashed in the neck during a game https://t.co/WvKfDofNjV

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023