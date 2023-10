Ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια είναι πλέον «επείγουσα».

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Σήμερα τονίζουμε ότι πρόκειται για επείγουσα έκκληση», πρόσθεσε, στη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαγκάρι ανέφερε εξάλλου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο ένα σπίτι στη βόρεια Γάζα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και στο κέντρο του θύλακα.

Πτήση από το Ισραήλ προς το ρωσικό Νταγκεστάν αναγκάστηκε να ανακατευθυνθεί και να αλλάξει τελικό προορισμό από τη Μαχατσκάλα αφού φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο. Πολλοί από τους διαδηλωτές επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, «σφοδρές μάχες» είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες 24 ώρες μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έπληξαν περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, παρατηρητήρια και θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονταν αντιαρματικές ρουκέτες, ανέφερε ο στρατός.

Πολλοί ένοπλοι βγήκαν από μια σήραγγα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF Ερζί Χαλέβι μίλησε σε στρατιώτες στο νότιο Ισραήλ λέγοντας ότι ο πόλεμος θα είναι «μια μακρά διαδικασία και είμαστε τώρα στο στάδιο κατά το οποίο χτυπάμε τον εχθρό σκληρά, μέσα και στην είσοδο της Λωρίδας της Γάζας».

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνομιλία με μαχητές δήλωσε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται στη νίκη και τη διάλυση της Χαμάς».

Όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, άλλα 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από την Αίγυπτο στη Γάζα, με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, με ανάρτησή της, να επιβεβαιώνει ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Η ανθρωπιστική οργάνωση αναφέρει συνολικά ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 118 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη και πολιορκημένη από τα ισραηλινά στρατεύματα Λωρίδα της Γάζας.

PRCS: Our teams in #Gaza received 24 trucks from the Egyptian Red Crescent through the Rafah crossing this evening, containing food supplies and medical necessities.

The total number of the received trucks has reached 118 so far, while the entry of fuel has not been allowed till… pic.twitter.com/QacQ9ZBNwm

— PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023