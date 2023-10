«Σφοδρές μάχες» είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες 24 ώρες μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έπληξαν περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, παρατηρητήρια και θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονταν αντιαρματικές ρουκέτες, ανέφερε ο στρατός.

Πολλοί ένοπλοι βγήκαν από μια σήραγγα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF Ερζί Χαλέβι μίλησε σε στρατιώτες στο νότιο Ισραήλ λέγοντας ότι ο πόλεμος θα είναι «μια μακρά διαδικασία και είμαστε τώρα στο στάδιο κατά το οποίο χτυπάμε τον εχθρό σκληρά, μέσα και στην είσοδο της Λωρίδας της Γάζας».

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνομιλία με μαχητές δήλωσε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται στη νίκη και τη διάλυση της Χαμάς».

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN από το βίντεο με την τοποθέτηση σημαίας στην οροφή κτιρίου, ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα Γάζας.

Επιπρόσθετα, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, κοντά στο Λίβανο, η ένταση κλιμακώνεται διαρκώς και συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίηση επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, χωρίς να γίνονται γνωστές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας των δυο ηγετών.

JUST IN: Biden and Netanyahu have spoken by phone, in their first conversation since the IDF expanded its ground operations in Gaza.

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 29, 2023