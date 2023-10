Τον τρόμο έζησε ένας φύλακας στο πολυτελές θέρετρο St. Regis Aspen στο Κολοράντο όταν μπήκε στην κουζίνα του εστιατορίου και δέχτηκε επίθεση από μία αρκούδα που έψαχνε κάτι να φάει.

Η αρκούδα τον έριξε στο έδαφος, προκαλώντας του αμυχές στην πλάτη με τον άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Sky News η αρκούδα εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά την επίθεση και υποβλήθηκε σε ευθανασία.

«Το περιστατικό αυτό είναι μια ατυχής υπενθύμιση ότι οι αρκούδες εξακολουθούν να είναι ενεργές καθώς προετοιμάζονται για τη χειμερία νάρκη», δήλωσε η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής. «Ενώ είναι σύνηθες για τους ανθρώπους να βλέπουν αρκούδες και άλλα άγρια ζώα μέσα στα όρια της πόλης Aspen, είναι ευθύνη όλων μας να δίνουμε χώρο στην άγρια ζωή και να θυμόμαστε τη σημασία του να είμαστε ενήμεροι για τις αρκούδες ανά πάσα στιγμή» προστίθεται στην ανακοίνωση.

