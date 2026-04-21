Νέα οικονομικά μέτρα προς ανακούφιση των πολιτών αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και δεν αποκλείεται να συμβεί ακόμη και αύριο.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα που αναμένονται αύριο είπε ότι «υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα».

Στη συνέχεια τόνισε ότι εφόσον έχουμε πράγματι καλά νέα τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν άμεσα από τον πρωθυπουργό. «Αν έχουμε πράγματι καλά νέα θα έχουμε ανακοινώσεις θετικών μέτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σενάρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε σε τι αφορούν τα μέτρα, δηλαδή αν θα έχουν μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα, καθώς όπως είπε ακόμη δεν έχουν «κλειδώσει» τα μέτρα ενώ έκανε και μια αναδρομή για τα μέτρα της κυβέρνησης που έχουν προσωρινό όπως η μείωση της φορολογίας αλλά και για έκτακτες περιπτώσεις.

Συνέστησε υπομονή μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις και υπογράμμισε πως «αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούγονται (για το πλεόνασμα) θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους». «Θα είναι μέτρα που θα υποδεχθεί θετικά η κοινωνία» ενώ σημείωσε ότι «κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικές μας αντοχές».