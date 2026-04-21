Μικρή αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, στις 20 Απριλίου σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Έφτασαν τα 13 πλοία σε σχέση με τα οκτώ της προηγούμενης ημέρας, ωστόσο η συνολική κίνηση παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Από αυτές τις διελεύσεις, οι οκτώ ήταν εμπορικές, εκ των οποίων πέντε αφορούσαν φορτωμένα πλοία που μετέφεραν καθαρά πετρελαϊκά προϊόντα (CPP), υγραέριο (LPG) ή λιπάσματα.

Η εμπορική δραστηριότητα παρέμεινε κυρίως εντός κανονιστικού πλαισίου, με τα συμμορφούμενα πλοία να αντιστοιχούν σε οκτώ διελεύσεις, ενώ η δραστηριότητα του «σκιώδους» στόλου και των πλοίων υπό κυρώσεις αντιπροσώπευε μικρότερο ποσοστό των συνολικών κινήσεων.

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Οι περισσότερες διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, καθώς οι διαχειριστές πλοίων εξακολουθούσαν να τηρούν στάση αναμονής ενόψει μεγαλύτερης σαφήνειας, δεδομένης της επικείμενης λήξης της διάρκειας δυο εβδομάδων εκεχειρίας. Ένα ερώτημα που τίθεται άμεσα, με δεδομένη την λήξη της απαλλαγής από τις κυρώσεις που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Κινέζοι αγοραστές, οι διαχειριστές λιμένων και οι τράπεζες, ιδίως ως προς το αν τα πλοία που κατευθύνονται ήδη προς κινεζικά λιμάνια θα συνεχίσουν την πορεία τους, καθώς μεταβάλλεται το νομικό και εμπορικό ρίσκο.

Παράλληλα, το επίπεδο φυσικής απειλής παραμένει αυξημένο. Στις 19 Απριλίου καταγράφηκε νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο για φορτία που επιχειρούν να διέλθουν χωρίς προηγούμενη έγκριση. Η απειλή από θαλάσσιες νάρκες παραμένει άλυτη, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο κινδύνου στις κινήσεις των πλοίων, σημειώνει η Kpler.

Παραμένει ασαφές αν το Ιράν προχωρά πράγματι στην πλήρη απομάκρυνση των ναρκών με τη συνδρομή των ΗΠΑ, όπως είχε συμφωνηθεί, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κατάσταση των ναρκών στις θαλάσσιες οδούς «δεν είναι πλήρως κατανοητή». Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεχίζουν να περιορίζουν τη ναυτιλιακή κίνηση, ακόμη και καθώς καταγράφεται μια περιορισμένη επανεκκίνηση διελεύσεων.

Το ιρανικό εμπόριο και η προσωρινή επαναλειτουργία

Σε ξεχωριστή ανάλυση της Lloyd’s List καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας μη συνδεδεμένης με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, παρά το εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο περιβάλλον στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κίνηση πλοίων που δεν σχετίζονται με ιρανικό εμπόριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης, με 23 διελεύσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Από το σύνολο των 71 πλοίων που κινήθηκαν στο στενό μεταξύ 13 και 19 Απριλίου, τα 43 συνδέονταν με ιρανικά λιμάνια ή φορτία, ενώ τα υπόλοιπα 23 αντιπροσώπευαν το 35% της συνολικής δραστηριότητας, αυξημένο σημαντικά από το 19% της προηγούμενης εβδομάδας.

Η προσωρινή επαναλειτουργία του στενού στις 17 Απριλίου, μετά από δηλώσεις του Ιράν, οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία επιχείρησαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε εκ νέου όταν οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα το Ιράν να επαναφέρει τους περιορισμούς και να σημειωθούν νέες επιθέσεις.

Τα dark transit από τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη χρήση των λεγόμενων «dark transits», δηλαδή διελεύσεων με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού AIS. Από τα 23 μη ιρανικά πλοία, τα 11 κινήθηκαν «αόρατα», ενώ άλλα ακολούθησαν εναλλακτικές διαδρομές, κυρίως κοντά στις ακτές του Ομάν ή μέσω των καθορισμένων διαύλων εντός ιρανικών χωρικών υδάτων.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν δύο πλοία της Mediterranean Shipping Company, τα οποία διέσχισαν το στενό χωρίς σήμα AIS και επανεμφανίστηκαν στον Κόλπο του Ομάν, κατευθυνόμενα προς λιμάνια της Ασίας. Παρόμοια πρακτική ακολούθησε και δεξαμενόπλοιο της Safesea.

Παρά την αύξηση της δραστηριότητας, τουλάχιστον 16 πλοία δεν κατάφεραν να περάσουν το στενό, καθώς οι περιορισμοί και οι επιθέσεις συνεχίστηκαν. Ορισμένα πλοία, όπως δεξαμενόπλοια και containerships, αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν αναστροφή πορείας, ενώ αναφέρθηκαν ακόμη και προειδοποιητικά πυρά.