Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη φθορά που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα στην έρευνα που πραγματοποίησε η Real Polls για το protagon η ΝΔ παρουσιάζει πτώση στην πρόθεση ψήφου κατά 1,5% σε σχέση με ένα μήνα πριν.

Την Κυβέρνηση δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 24,6% των ερωτηθέντων την ώρα που τον Μάρτιο το ποσοστό της ήταν 26,1%. Την ίδια ώρα το ΠαΣοΚ παρουσιάζει αύξηση του ποσοστού του κατά σχεδόν μισή μονάδα αφού από το 9,8% έφτασε στο 10,4%.

Στην τρίτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθούν η Ελληνική Λύση το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ,. Στα αξιοσημείωτα ότι το 12,4% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα, ενώ το 18% δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠαΣοΚ φτάνοντας στο 30,6%. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι τρίτο κόμμα και το τελευταίο με διψήφιο ποσοστό, με εκείνους που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα να φτάνουν στο 12,5%.

Ακρίβεια και διαφθορά τα βασικά κριτήρια ψήφου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τα κριτήρια ψήφου στις επόμενες εκλογές. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ακρίβεια και τα οικονομικά θέματα και στη δεύτερη η διαφάνεια και η διαφθορά.

Πρόωρες εκλογές θέλει ένας στους τρεις

Την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών θέλει εκλογές. Ξεκάθαρα «ναι» λέει το 33,3%, ενώ μάλλον «ναι» λέει το 17,8%. Το άθροισμα των δύο επιλογών ξεπερνά το 50%. Αντίθετα, το 21,3% είναι αρνητικό σε αυτό το ενδεχόμενο και το 21,8% μάλλον αρνητικό.