Η Συλλογή Seamaster της OMEGA έχει μια μακριά ιστορία επαναστατικής τεχνολογίας και πρωτοποριακών νέων υλικών. Φέτος, η κληρονομιά στην εξειδίκευση συνεχίζεται με την κυκλοφορία του νέου Planet Ocean Dark Grey ενός τολμηρού ρολογιού που έχει φτιαχτεί από κεραμικό νιτρώδους πυριτίου (Si 3 N 4 ).

Αυτή είναι η πρώτη φορά το νιτρώδες πυρίτιο χρησιμοποιείται από την OMEGA σε τόση έκταση επάνω σε ένα ρολόι. Το αποτέλεσμα? Ένα κομμάτι έτοιμο για τις πιο σκληροτράχηλες περιπέτειες κι αφάνταστα ελαφρύ.

Το χαμηλό βάρος τους κεραμικού νιτρώδους πυριτίου προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης στον καρπό, ενώ η στιβαρή κατασκευή του προσφέρει αξιόπιστη αντοχή για σοβαρές εξερευνήσεις. Όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το σκούρο γκρι υλικό έχει χρησιμοποιηθεί για την κάσα των 45,5 mm, την πίσω όψη με το NAIAD LOCK και το δαχτυλίδι της στεφάνης.

Επίσης, η OMEGA χρησιμοποίησε τιτάνιο Grade 5 σε άλλη απόχρωση για το κυρίως σώμα της στεφάνης, το κούμπωμα-μπούκλα καθώς και για το καντράν με αμμοβολή με τους δείκτες και τις ενδείξεις από ανθρακίτη. Το συγκεκριμένο είδος τιτάνιου χρησιμοποιείται ευρέως και από τη βιομηχανία της αεροπορίας. Κι ενώ όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν το επίπεδο ανθεκτικότητας του ρολογιού, το βάρος του παραμένει εξαιρετικά χαμηλό.

Στην ίδια λογική και ο μηχανισμός του ρολογιού έχει παρομοίως μια σκούρα αισθητική. Ο μηχανισμός OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8906 σε τιτάνιο Grade 5 είναι μια εξαιρετικά ελαφριά μηχανή με λειτουργία GMT function που εγγυάται ένα εξαιρετικό επίπεδο ακρίβειας κι επιδόσεων. It sits just behind a sapphire crystal with anti-reflective treatment on both sides. The entire watch is water-resistant to 600 meters, in keeping with the Seamaster’s impressive ocean technology.