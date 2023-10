Το Νότο του Ισραήλ επισκέφτηκε σήμερα Πέμπτη 19/10 ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant και συναντήθηκε με στρατιώτες, που υπηρετούν στα σύνορα με τη Γάζα.

«Είμαστε πρώτα και κύρια επικεντρωμένοι στο να νικήσουμε τη Χαμάς. Καθοδηγώ στρατιώτες σε μάχες εδώ και 45 χρόνια. Είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια. Ήμουν υπεύθυνος γι’ αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είμαι υπεύθυνος για να φέρω (το Ισραήλ) στη νίκη» είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Ο Gallant σημείωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για μια μακροχρόνια εμπλοκή με τους εχθρούς του Ισραήλ. «Δεν μιλάμε για μια σύντομη στρατιωτική εκστρατεία, μιλάμε για μια παρατεταμένη εκστρατεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απειλή της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο. «Η Χεζμπολάχ προσπαθεί να προκαλέσει το κράτος του Ισραήλ και τις IDF και έχουν αναπτύξει (δυνάμεις) σε ισχυρούς αμυντικούς σχηματισμούς. Ολόκληρη η δύναμη των IDF είναι στη διάθεσή μας. Είμαστε σε εγρήγορση και αν η Χεζμπολάχ θέλει να ξεκινήσει πόλεμο, θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει τις φωτογραφίες της πόλης της Γάζας» είπε.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι έτοιμοι γιατί «πλησιάζει η ώρα της εντολής» να μπουν τα στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει η επιχείρηση κατά της Χαμάς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι πέντε φορτηγά γεμάτα με ιατροφαρμακευτικό υλικό είναι έτοιμα και περιμένουν στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα, καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι δεν θα μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα φορτηγά μας είναι γεμάτα και έτοιμα να ξεκινήσουν» είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Πρόσθεσε ότι ελπίζει τα εφόδια αυτά να παραδοθούν αμέσως μόλις ανοίξει η μεθοριακή διάβαση της Ράφα «καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ που επισκέπτεται το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε πως η επίθεση-σοκ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από ενόπλους της Χαμάς είχε στόχο να εμποδίσει τη διεύρυνση των ειρηνικών σχέσεών του στη Μέση Ανατολή, και ζήτησε από τη Βρετανία να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την αντεπίθεση στη Γάζα.

«Βρισκόμασταν στα πρόθυρα να διευρύνουμε αυτή την ειρήνη και η καταστροφή αυτής της κίνησης ήταν ένας από τους λόγους που αναλήφθηκε αυτή η δράση. Αυτή είναι η πιο σκοτεινή μας ώρα. Αυτό σημαίνει πως θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, και θα χρειαστούμε τη συνεχή υποστήριξή σας».

Εν τω μεταξύ σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl

