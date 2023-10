«Στηρίζουμε απόλυτα το Ισραήλ ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να κυνηγήσει τη Χαμάς, να πάρει πίσω τους ομήρους, να αποτρέψει περαιτέρω εισβολές και να ενισχύσει την ασφάλειά του», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ στη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο κ. Σούνακ σημείωσε πως το Ισραήλ λαμβάνει κάθε προφύλαξη για την προστασία αμάχων σε αντίθεση με τη Χαμάς.

Ευχαρίστησε τον κ. Νετανιάχου για τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και Βρετανοί υπήκοοι.

«Θρηνούμε για το θάνατο κάθε ανθρώπου και αναγνωρίζουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός είναι επίσης θύμα της Χαμάς», πρόσθεσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός και για αυτό, όπως συνέχισε, χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Δήλωσε, τέλος, υπερήφανος που στέκεται αλληλέγγυος ως φίλος του Ισραήλ και ότι Βρετανία θέλει νίκη του Ισραήλ.

Η επίθεση-σοκ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από ενόπλους της Χαμάς είχε στόχο να εμποδίσει τη διεύρυνση των ειρηνικών σχέσεών του στη Μέση Ανατολή, είπε με τη σειρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Βρετανό πρωθυπουργό

Για τον ίδιο λόγο όπως είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, η Χαμάς ζήτησε από τη Βρετανία να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την αντεπίθεση στη Γάζα.

«Βρισκόμασταν στα πρόθυρα να διευρύνουμε αυτή την ειρήνη και η καταστροφή αυτής της κίνησης ήταν ένας από τους λόγους που αναλήφθηκε αυτή η δράση», είπε ο Νετανιάχου στον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

«Αυτή είναι η πιο σκοτεινή μας ώρα», πρόσθεσε.

«Αυτό σημαίνει πως θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, και θα χρειαστούμε τη συνεχή υποστήριξή σας».

Live now: Statement with Prime Minister @netanyahu following our meeting today ⬇️https://t.co/5WFoRVNR0n

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023