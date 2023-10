Περιθώριο δύο ωρών για εκκένωση του νοσοκομείου Al Awda στη Γάζα έδωσε το Ισραήλ, κάτι που προκάλεσε την οργή του Πάνου Χαρίτου, του δημοσιογράφου που έχει καλύψει εμπόλεμες ζώνες για 23 χρόνια χρόνια. Σε ένα tweet του στηλιτεύει το συμβάν και τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες».

Συγκεκριμένα έγραψε: «Κάλυψα εμπόλεμες ζώνες για 23 χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να δόθηκε από τους επιτιθέμενος εντολή εκκένωσης νοσοκομείου. Επίσης τα νοσοκομεία, σχολεία, & οι χώροι συγκέντρωσης εκτοπισμένων είναι προστατευόμενοι χώροι (Συνθήκη ΟΗΕ).Ακόμα & ο πόλεμος, έχει κανόνες».

Την απερίφραση καταδίκη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προκάλεσε το τελεσίγραφο εκκένωσης του νοσοκομείου.

«Το Ισραήλ έδωσε στο νοσοκομείο Al Awda στη Γάζα μόλις δύο ώρες για την εκκένωση. Το προσωπικό μας εξακολουθεί να περιθάλπει ασθενείς. Οι ΓΧΣ καταδικάζουν απερίφραστα αυτή την ενέργεια, τη συνεχιζόμενη αδιάκριτη αιματοχυσία και τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους ασθενείς μας» έγραψαν στο Twitter.

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) October 13, 2023