Νέα προθεσμία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο έδωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι κάτοικοι θα πρέπει να κάνουν μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή σήμερα από τις 10:00 έως ως τις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και να ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος. «Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT: Carrying mattresses and personal belongings, residents of Gaza City move south after Israel ordered more than a million people to leave within 24 hours https://t.co/prmS2mEu1q pic.twitter.com/W7vIQtaTXK

Πολλές επικρίσεις έχουν διατυπωθεί για τη διαταγή που δίνει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους να εκκενώσουν τη Γάζα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καλέσει τη χώρα να ανακαλέσει τη διαταγή της, επισημαίνοντας την απειλή η κατάσταση να γίνει «καταστροφική». Η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος έχουν διατυπώσει επίσης επικρίσεις.

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως ο κόσμος απέτυχε στις προσπάθειές του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

«Ο κόσμος απέτυχε οικτρά», δήλωσε ο Μπορέλ σήμερα στο Πεκίνο, επισημαίνοντας ότι εδώ και 30 χρόνια δεν υπήρξε καμιά επιτυχία όσον αφορά τη λύση των δύο κρατών.

Ο Μπορέλ παραδέχθηκε επίσης πως ενώ η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι ένας επιθυμητός στόχος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στο μελλον, δεν θα διευθετήσει την τρέχουσα σύγκρουση που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο.

You can see their injuries,

hear their cries

and feel them trembling from fear as these children are held hostage in their own homes by Hamas terrorists and their parents lie there dead in the next room.

These are the terrorists that we are going to defeat. pic.twitter.com/myDsGnOzT1

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023