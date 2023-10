Το ΝΑΤΟ καταδικάζει «έντονα» τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Καταδικάζουμε έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του εταίρου του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν. Η τρομοκρατία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για τις ελεύθερες κοινωνίες και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Ντίλαν Ουάιτ στην πλατφόρμα Χ.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.

