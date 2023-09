Οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία κατέστρεψαν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, ένα βρετανικό άρμα μάχης Challenger 2, ανέφερε σήμερα ρώσος αξιωματούχος, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι δείχνει το καμένο κουφάρι του.

Η Ουκρανία ευχαρίστησε τον Μάρτιο τη Βρετανία για αυτά τα «φανταστικά άρματα» αφού το Λονδίνο έστειλε στο Κίεβο 14 Challenger 2, ενόψει τότε της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, ένας αξιωματούχος της νότιας Ζαπορίζια, διορισμένος από τη Μόσχα, έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ότι το βρετανικό άρμα πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια μαχών κοντά στο χωριό Ρομπότινε. Το συγκεκριμένο άρμα ανήκε στην 82η Ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού και στόχος του ήταν να φτάσει στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, όμως καταστράφηκε στην πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας, σύμφωνα πάντα με τον Ρογκόφ.

Το βίντεο δείχνει ένα άρμα που φλέγεται στην άκρη του δρόμου, με πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023