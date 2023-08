Πέθανε σε ηλικία 72 ετών, ο Μπέρνι Μάρσντεν, ο πρώτος κιθαρίστας των Whitesnake.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Μάρσντεν ήταν στους Whitesnake από το σχηματισμό τους το 1978 έως το 1982, επομένως έπαιξε στα πρώτα πέντε άλμπουμ τους – 1978’s Trouble, 1979’s Lovehunter, 1980’s Ready an’ Willing, 1981’s Come an’ Get It και 1982’s Saints.

Έγραψε μερικά από τα θρυλικότερα τραγούδια του γκρουπ με τον frontman Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, όπως τα «Fool for Your Loving», «Here I Go Again», «Walking in the Shadow of the Blues» και πολλά άλλα.

Πριν ενταχθεί στους Whitesnake, έπαιξε σε πολλά συγκροτήματα όπως οι UFO, οι Cozy Powell’s Hammer, οι Babe Ruth κ.α.

Μετά τους Whitesnake, ο Marsden δημιούργησε τα συγκροτήματα Alaska, Moody Marsden Band και μερικά άλλα, με όλα τα οποία κυκλοφόρησε άλμπουμ, καθώς και μια πληθώρα σόλο άλμπουμ.