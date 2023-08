To pro wrestling στις ΗΠΑ θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Bray Wyatt. Ο κατά κόσμον Windham Rotunda έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών και το WWΕ έχασε άλλο ένα εξέχον μέλος του τόσο νωρίς.

Αρχικά ήταν η ανάρτηση του Triple H (Paul Levesque) που κοινοποίησε τα δυσάρεστα νέα. Τον είχε ειδοποιήσει ο πατέρας του αποθανόντος.

«Μόλις έλαβα μια κλήση από τον WWE Hall of Famer, Mike Rotunda, ο οποίος μας μετέφερε τα τραγικά νέα πως το εσαεί μέλος της οικογένειας του WWE Windham Rotunda, γνωστός επίσης ως Bray Wyatt απεβίωσε αναπάντεχα νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και ζητάμε από τους πάντες να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της στιγμής», έγραψε ο παλαίμαχος pro wrestler και νυν διευθυντής περιεχομένου στον φορέα.

Λίγο μετά ο ρεπόρτερ Sean Ross Sapp ενημέρωσε για τα αίτια του θανάτου του Bray Wyatt. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «μου παρασχέθηκε η άδεια να αποκαλύψω ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Windham Rotundα (Bary Wyatt) προσβλήθηκε από COVID που διόγκωσε τα καρδιακά προβλήματα.

Υπήρξε μεγάλη πρόοδος για την επιστροφή και την ανάρρωσή του. Δυστυχώς σήμερα υπέστη ανακοπή καρδιάς και έφυγε από τη ζωή. Προτρέπω όσους διαβάζουν να σεβαστούν, αν είναι δυνατόν, το απόρρητο της οικογένειας, αλλά οι οικείοι του ήθελαν να διευκρινίσουν κάποιες λεπτομέρειες».

Ο Ross Sapp δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, σεβόμενος το ιατρικό απόρρητο, αλλά εκ των παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το σύνδρομο του long Covid επιβάρυνε την υγεία του Windham Rotundα και η καρδιά του έπαψε να χτυπά. Σημείωσε μονάχα ότι ο Rotundα επρόκειτο να επιστρέψει στη δράση, διότι έδειχνε ν’ αναρρώνει.

