Στο νέο επεισόδιο του «Από πού να αρχίσω» η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αποσυνδέεται για λίγο από το διαδίκτυο και αφήνεται στη στιγμή. Μας μιλάει για καφετέριες που απαγορεύουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου και ανακαλύπτει το πόσο σημαντική είναι τελικά η… βαρεμάρα.

Μεταξύ άλλων στο εν λόγω επεισόδιο με τίτλο: «Μη φοβάσαι να αποτύχεις!» θα ακούσετε:

*Ο τρόπος που λειτουργούν τα social media και η εξάρτηση του ανθρώπου από το κινητό του στην καθημερινότητα αλλά και τις ημέρες των διακοπών

*Η νέα τάση που θέλει να αφήνουμε κάτω το κινητό μας – από πού ξεκίνησε

*Τι συμβαίνει όταν το fomo (fear of missing out) αντικαθίσταται από το jomo (joy of missing out)

*Βασικές συμβουλές της Ελιάνας για να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ online και offline

*Το να βαριόμαστε δεν είναι και τόσο κακό τελικά

Κάθε Παρασκευή, η έμπειρη δημοσιογράφος Ελιάνα Χρυσικοπούλου θα μιλά για θέματα της επικαιρότητας – αλλά και της καθημερινότητας – που μας προβληματίζουν και μας κάνουν να σκεφτόμαστε, μέσα από το νέο αυτό podcast.

