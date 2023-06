Σε νέα της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια Shakira δίνει μία μικρή γεύση στους θαυμαστές της από το ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες με τίτλο «Copa Vacía».

Είναι μία συνεργασία με τον επίσης Κολομβιανό τραγουδιστή Manuel Turizo και στο βίντεο που μοιράστηκε η σταρ στο Ιnstagram «μεταμορφώνεται» σε γοργόνα με πλούσια ροζ μαλλιά και μακριά ουρά, καθώς αιωρείται με τα χέρια της δεμένα στο στήθος.

Λίγα 24ωρα πριν κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αφίσα του τραγουδιού η οποία εμφανίζει την διάσημη τραγουδίστρια ως μία λυπημένη γοργόνα και τον Turizo στο ρόλο του πρίγκιπα.

