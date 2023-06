Bασισμένη στα απομνημονεύματα της Πρισίλα Πρίσλεϊ «Ο Έλβις και εγώ», που κυκλοφόρησαν το 1985, η νέα ταινία της Σοφίας Κόπολα (Sofia Coppola) με τίτλο «Priscilla», αφηγείται την σχέση του διάσημου ζευγαριού. Η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία της Κόπολα με την εταιρεία παραγωγής A24 και το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το θρυλικό ειδύλλιο «αποτυπώνουν» στη μεγάλη οθόνη οι Κέιλι Σπέινι και Τζέικομπ Ελόρντι με τους Ρέιν Μονρό Μπόλαντ, Νταγκμάρα Ντομιντσίκ, Έμιλι Μίτσελ, Ροντρίγκο Φερνάντεθ-Στολ και Λουκ Χάμφρεϊ.

«Μέσα από τα μάτια της Πρισίλα η Σοφία Κόπολα αφηγείται την αθέατη πλευρά ενός μεγάλου αμερικανικού μύθου, το μακρύ φλερτ και τον ταραχώδη γάμο τους, από μια γερμανική στρατιωτική βάση μέχρι την ονειρική έπαυλη της Γκρέισλαντ, σε αυτό το βαθιά συναισθηματικό και συναρπαστικά λεπτομερές πορτρέτο της αγάπης, της φαντασίας και της φήμης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Sofia Coppola’s PRISCILLA is coming to screens this autumn. 💌 pic.twitter.com/B7dI2KLEHn

— Film Updates (@FilmUpdates) June 21, 2023