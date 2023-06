Η 76η απονομή των βραβείων Tony πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο United Palace στη γειτονιά Washington Heights του Manhattan με οικοδέσποινα την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Ariana DeBose, τιμώντας θεατρικά έργα και μιούζικαλ που ανέβηκαν στο Μπρόντγουεϊ μεταξύ Απριλίου 2022 και Απριλίου 2023.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων, η οποία παραλίγο να ματαιωθεί εν μέσω της απεργίας της Συντεχνίας των Σεναριογράφων της Αμερικής, πραγματοποιήθηκε άνευ σεναρίου κατόπιν συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το συνδικάτο. Όταν η απεργία των σεναριογράφων τον περασμένο μήνα απείλησε την τηλεοπτική μετάδοση, οι θεατρικοί συγγραφείς συσπειρώθηκαν για να την σώσουν. Τελικά, η τελετή πραγματοποιήθηκε, αν και για πρώτη φορά δεν περιλάμβανε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρώτο νούμερο, ενώ υπήρξαν και πολλές εκφράσεις υποστήριξης προς τους απεργούς σεναριογράφους.

Το βραβείο καλύτερου μιούζικαλ κέρδισε το «Kimberly Akimbo», η παράξενη ιστορία μιας έφηβης που πάσχει από μια πάθηση που την κάνει να γερνάει ραγδαία ενώ το βραβείο καλύτερου θεατρικού έργου έλαβε το «Leopoldstadt», ένα έπος πολλών γενεών που ακολουθεί μια σφιχτοδεμένη εβραϊκή κοινότητα σε μια αιματηρή περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Είναι η πέμπτη παράσταση του Tom Stoppard που λαμβάνει το βραβείο καλύτερου θεατρικού έργου, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τους θεατρικούς συγγραφείς.

Οι νίκες των έργων «Parade» και «Leopoldstadt», που αμφότερα παρέχουν συγκλονιστικές δραματοποιήσεις των βάναυσων συνεπειών της αντισημιτικής μισαλλοδοξίας, έρχονται εν μέσω ενός κύματος αντισημιτικών περιστατικών στην Αμερική. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις παραστάσεις που αναγνώρισαν τα Tonys φάνηκε να αντανακλούν και να σχολιάζουν τους κοινωνικούς διαχωρισμούς που συνταράσσουν τον κόσμο. Και πολλοί από τους νικητές χρησιμοποίησαν το χρόνο τους στο μικρόφωνο για να τονίσουν την ικανότητα του θεάτρου να φωτίζει περιθωριοποιημένες κοινότητες και να δημιουργεί ενσυναίσθηση σε στιγμές που αυτή λείπει.

Harrison Ghee και Alex Newell έγιναν τα πρώτα out nonbinary άτομα που κέρδισαν Tonys, ενώ η Jodie Comer, γνωστή από τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Killing Eve», απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε θεατρικό έργο για την ερμηνεία της στο μονόπρακτο «Prima Facie», που αποτέλεσε και τον πρώτο της επαγγελματικό θεατρικό ρόλο.

Το «Topdog/Underdog» της Suzan-Lori Parks, το δράμα με θέμα δύο αδέρφια Αφροαμερικανών που ζουν στο οικονομικό περιθώριο, απέσπασε το βραβείο καλύτερης αναβίωσης θεατρικού έργου, ενώ το «Parade», η ιστορία του Εβραίου Αμερικανού Leo Frank που φυλακίστηκε και λιντσαρίστηκε, τιμήθηκε ως η καλύτερη αναβίωση µιούζικαλ.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των Tony Awards

Καλύτερο θεατρικό

Leopoldstadt

Καλύτερο Μιούζικαλ

Kimberly Akimbo

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού έργου

Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

Parade

Καλύτερη βιβλίο για μιούζικαλ

Kimberly Akimbo (David Lindsay-Abaire)

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική γραμμένη για το θέατρο

Kimberly Akimbo

Μουσική: Jeanine Tesori/ Στίχοι: David Lindsay-Abaire

Καλύτερη ερμηνεία σε Α’ ανδρικού ρόλο

Sean Hayes, Good Night, Oscar

Καλύτερη ερμηνεία Α γυναικείου ρόλου

Jodie Comer, Prima Facie

Καλύτερη ερμηνεία Α’ ανδρικού σε μιούζικαλ

J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Καλύτερη ερμηνεία Α’ γυναικείου σε μιούζικαλ

Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε θεατρικό

Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein’s Window

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Alex Newell, Shucked

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Featured) σε μιούζικαλ

Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Καλύτερα σκηνικά σε θεατρικό

Tim Hatley & Andrzej Goulding, Life of Pi

Καλύτερα σκηνικά σε μιούζικαλ

Beowulf Boritt, New York, New York

Καλύτερα κοστούμια σε θεατρικό

Brigitte Reiffenstuel, Leopoldstadt

Καλύτερα κοστούμια σε μιούζικαλ

Gregg Barnes, Some Like It Hot

Καλύτεροι φωτισμοί σε θεατρικό

Tim Lutkin, Life of Pi

Καλύτεροι φωτισμοί σε μιούζικαλ

Natasha Katz, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερος ήχος σε θεατρικό

Carolyn Downing, Life of Pi

Καλύτερος ήχος σε μιούζικαλ

Nevin Steinberg, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Καλύτερη σκηνοθεσία σε θεατρικό

Patrick Marber, Leopoldstadt

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μιούζικαλ

Michael Arden, Parade

Καλύτερη χορογραφία

Casey Nicholaw, Some Like It Hot

Καλύτερη ενορχήστρωση

Charlie Rosen & Bryan Carter, Some Like It Hot.