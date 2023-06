Στον καπνό πνίγηκαν ανατολικές και βόρειες περιοχές των ΗΠΑ εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στον Καναδά, με τους αξιωματούχους να καλούν τους κατοίκους που έχουν προβλήματα υγείας να παραμείνουν στα σπίτια τους με τα παράθυρα κλειστά.

Διάσημα μνημεία στη Νέα Υόρκη όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Empire State Building, αλλά και άλλα αξιοθέατα του Μανχάταν τυλίχτηκαν σε μια κουβέρτα πορτοκαλί-γκρι ομίχλης.

Apocalyptic Times Square as heavy Haze has been spreading across NYC from #CanadaWildfires

Video by Kevin RC Wilson Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/rjhigl0Mr3

— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 7, 2023