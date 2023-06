Η Capital Link διοργανώνει το 13o Ετήσιο Capital Link Sustainability Forum με τίτλο : «Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth» που θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία, στο Divani Caravel Athens Hotel – υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά τη βιωσιμότητα που αποτελεί παράμετρο-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νέων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια υιοθετούν προγράμματα ή πολιτικές που βασίζονται σε αυτά τα κριτήρια σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Το Συνέδριο, με τη συμμετοχή ανώτατων εκπροσώπων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και λαμβάνοντάς υπόψη τις νέες τάσεις θα καλύψει τα καίρια αυτά ζητήματα.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

«2023 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD»

Το «Capital Link Sustainability Leadership Award» δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Το «2023 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στην κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών-(European Securities and Markets Authority – ESMA) καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς International Organization of Securities Commissions– IOSCO), Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις.

Το βραβείο θα απονείμει ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης – Περιφέρεια Αττικής.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2022: Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος – PRODEA Investments

ΠΑΝΕΛ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

H βράβευση της κυρίας Λαζαράκου θα πραγματοποιηθεί μετά το πάνελ των Ελληνο-Αμερικανών Επιχειρηματιών Dean Metropoulos & John Koudounis – μια συζήτηση που αναμένουμε ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθότι ειδικά ο κ. Κουδούνης θα αναφερθεί στο Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equity Fund που έκανε με τον Γιάννη Αντετοκομπούνμπο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE ARCA. Πρόκειται για μια νέα δέσμη κεφαλαίων ESG τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους επενδυτές, με στόχο τη παροχή ευκαιριών σε επενδυτές που αναζητούν θετικές επενδύσεις και κοινωνικές αποδόσεις. Επενδυτικός σύμβουλος για το SROI, είναι το Calamos Antetokounmpo Asset Management LLC, που αποτελεί κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν με μερίδιο 50% η Calamos Investments και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ένα μέρος των κερδών θα δωριστεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική ενδυνάμωση, την οικονομική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων σε υποβαθμισμένες κοινότητες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, το Συνέδριο θα δώσει και φέτος την δυνατότητα σ’ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό. Μέσα από το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, επιτυγχάνεται η ευρεία προβολή τους δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους των Φορέων να καλλιεργήσουν επαφή και γνωριμία τόσο με τους ομιλητές, όσο και με τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο επιτυγχάνοντας νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

• κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης – Περιφέρεια Αττικής • κ. Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ – Ελληνική Δημοκρατία • κ. Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας, Συντονιστής ESG – Όμιλος AlphaServices & Holdings / Alpha Bank • κα. Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief Transformation Officer – ATTICA bank • κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου & Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Citi Ελλάδος – Citi • κα. Αλεξάνδρα Πάλλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ – CSR Hellas, Εκπρόσωπος – ΕΒΕΑ & Πρόεδρος Της Επιτροπής Αθλητισμός & ESG – Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή • κ. Κωστής Ρόκας, Managing Director – CVC • κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO – Deloitte Greece • κα. Ξένια Καζόλη, Αντιπρόεδρος – Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης • κα. Ιωάννα Σαπουντζή, Επικεφαλής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου – Εθνική Τράπεζα • κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων • κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια – Ελληνική Ένωση Τραπεζών • κα. Βασιλική Λαζαράκου, Διδ. Νομικής – Πρόεδρος Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Μέλος των Δ.Σ. – ESMA και IOSCO; Μέλος Δ.Σ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης – ΟΟΣΑ • κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΥΔΑΠ • κ. Τάκης Σολωμός, Partner – Elikonos Capital • κα Αφροδίτη Αβραμέα, Διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου – Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ • κα. Κιάρα Κόντη – Εταίρος, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΕΥ Ελλάδος • κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY; Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (LIG) – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πετρελαϊκών Εταιρειών (Fuels Europe) • κ. Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου – HELLENiQ ENERGY • ICAP CRIF • κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος – ΙMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A. • κα. Δίκα Αγαπητίδου, Founder & Director, MSc(Econ) MRICS – JLL-Αθηναϊκή Οικονομική • LAMDA Development • κ. Γιώργος Τσόπελας – Chairman & Managing Partner – McKinsey & Company, Greece & Cyprus • κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής – Όμιλος MOTOR OIL • κ. Γιώργος Αλεβίζος, Οικονομικός Διευθυντής (Διαχείριση Διαθεσίμων, Σχέσεων με Επενδυτές και Διαχείρισης Κινδύνων)- Όμιλος FOURLIS • κα. Γεωργία Μουρλά, Επιτελική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου – Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών • κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Director, Head of Investor Relations and M&A – Όμιλος ΟΤΕ • κ. Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – ΟΠΑΠ • κα. Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών – PRODEA Investments • κ. Ευάγγελος Ι. Λάκατζης, Εταίρος – Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία • κ. Κώστας Λαύκας, Partner – Uni.Fund • κα. Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια, Women On Top, Συγγραφέας

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

http://www.csringreece.gr/forum/2023/agenda.php?lang=gr

• Εταιρική Διακυβέρνηση – Ένα Μοντέλο Σε Πλήρη Εξέλιξη

• Επιχειρηματικότητα & Πολιτικές Βιωσιμότητας

• The Critical Quadrilemma

• Βιωσιμότητα & Επενδυτικές Προτεραιότητες & Επιλογές

• Εταιρική Διακυβέρνηση – Προϋπόθεση Στη Προσέλκυση Επενδύσεων & Χρηματοδότησης

• Βιώσιμη Χρηματοδότηση & Υπεύθυνη Τραπεζική

• Βιωσιμότητα & Θεσμικοί Επενδυτές

• Βιωσιμότητα – Ευκαιρία Δημιουργίας Μακροπρόθεσμης Αξίας

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: της Περιφέρειας Αττικής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: EY

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Attica Bank • Όμιλος OTE • Περιφέρεια Αττικής, Ελληνική Δημοκρατία • HELLENiQ ENERGY • Εθνική Τράπεζα • Libra Philanthropies

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Alpha Bank • Deloitte Greece • Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ • Εθνική Ασφαλιστική • ΕΥΔΑΠ • IMERYS GREECE • JLL-Αθηναϊκή Οικονομική • LAMDA DEVELOPMENT • Όμιλος MOTOR OIL • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ • PRODEA Investments • Southbridge Advisors

ΧΟΡΗΓΟΙ: • Όμιλος FOURLIS • ΟΠΑΠ • Saplegal – Α.Σ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: • Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών – ATHEX GROUP • Ελληνική Ένωση Τραπεζών • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων • Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης • Elikonos Capital • Metropoulos Co. • ICAP CRIF • Uni.Fund • Women on Top.

ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE BREAK: Illy IPERESPRESSO • Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: BCA College • Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο – BHCC • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας • Δίκτυο Πράξη • Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών • Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών • Envolve Entrepreneurship • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς • Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος • Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών • Endeavor Greece • Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών • Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας • Ένωση Θεσμικών Επενδυτών • Ένωση Ελλήνων Επενδυτών • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ • HELMEPA • International Chamber of Shipping – ICC Ελλάς • # Just a number – The Senior Webmag • Learn to Invest by Greek Shares • MSc in International Shipping, Finance and Management – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών • Ελληνική Ένωση Τραπεζών • Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Pharmacy Management – ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε. • PRAKSIS BCC – BUSINESS COACHING CENTER • Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας • Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου – ΣΕΔ • Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος – ΣΕΚΑΣΕ • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ • Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού – ΣΑΚΑ • The American College of Greece • Women on Top

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων • Αναμνήσεις • AllAboutShipping.co.uk • Banking News The Business Events Calendar • crisis monitor • Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών – dimoprasion.gr • epixeiro.gr • MEGA – ΤΟ ΒΗΜΑ – ΤΑ ΝΕΑ – in – OT • Οικονομική Επιθεώρηση – Business File • Hellas Journal • World Energy News

