Μπορεί να μην είμαι ο μόνος που μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 αλλά τον γνωρίζω καλά είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η δήλωση του αμερικανού προέδρου, μία ημέρα μετά την έναρξη της υποψηφιότητάς του για επανεκλογή, έγινε με στόχο να προβάλει το πόσο εξοικειωμένος είναι με τον τρόπο λειτουργίας του πρώην προέδρου.

«Μπορεί να μην είμαι ο μόνος, αλλά τον γνωρίζω καλά και ξέρω τον κίνδυνο που παρουσιάζει για τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο Μπάιντεν,

Ο Μπάιντεν εγκαινίασε την επανεκλογή του την Τρίτη με την υπόσχεση να προστατεύσει τις αμερικανικές ελευθερίες από τους “εξτρεμιστές” που συνδέονται με τον Τραμπ και έκανε την ανακοίνωσή του σε ένα βίντεο με εικόνες από την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023