Στα πλαίσια της εταιρικής στρατηγικής της για τις αθλητικές χορηγίες, και έχοντας συνδέσει το όνομά της με αστέρια του αθλητισμού, όπως οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες PSG, Ajax και Atalanta, οι γίγαντες του ράγκμπι All Blacks αλλά και με μεμονωμένους ambassadors όπως ο Neymar Jr, ο Beauden Barrett και ο Usain Bolt, η Replay για δεύτερη συνεχή χρονιά ήταν Μέγας Χορηγός στο παγκοσμίου φήμης τουρνουά τένις Rolex Monte-Carlo Masters. Οι υψηλές επιδόσεις και το απαράμιλλο στυλ είναι οι αξίες που επισφραγίζουν για μια ακόμη χρονιά την σύνδεση της Replay και του ξεχωριστού κόσμου του τένις.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η Replay φιλοξένησε τον Usain Bolt, κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 και 200 μέτρα, και τον DJ και μουσικό παραγωγό Martin Garrix, όπου και οι δύο εμφανίστηκαν με total Replay look. Παρόντες ήταν επίσης διεθνούς φήμης μοντέλα και διασημότητες, αληθινοί Replay Friends, μεταξύ των οποίων οι Cindy Bruna, Kelly Piquet, Ginevra Mavilla, Melissa Satta, Izabel Goulard, Rose Bertram, Dian Schwartz και Fiammetta Cicogna, που φόρεσαν τα αγαπημένα τους Replay looks από τις συλλογές We Are και Atelier.

Στις 13 Απριλίου, οι διάσημοι φίλοι και καλεσμένοι παρακολούθησαν τους αγώνες της ημέρας και φιλοξενήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Replay στο VIP Village. Η βραδιά συνεχίστηκε με εορταστικό δείπνο στο Replay Boat στο Yacht Club de Monaco – Quai Louis II.