Κάθε χρόνο τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του εξειδικευμένου οργανισμού QualityNet Foundation, μέσα από τα οποία αναδεικνύονται οι The Most Sustainable Companies in Greece – δηλαδή, οι πλέον βιώσιμες εταιρείες που δρουν στην ελληνική επικράτεια – έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2023, συναντήσαμε νέες εισόδους, απουσίες, αλλά και εταιρείες που όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν να επιβραβεύονται σταθερά για την πολιτική βιωσιμότητας που εφαρμόζουν, όπως η Nestlé Ελλάς, που έλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτή τη σημαντική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Προκειμένου μια εταιρεία να συμπεριληφθεί στους πρωταθλητές της βιωσιμότητας στη χώρα, δεν αρκεί να αναλαμβάνει με συνέπεια πρωτοβουλίες και δράσεις στους σημαντικούς τομείς που προαναφέραμε – αν και, φυσικά, αποτελεί προαπαιτούμενο. Το QualityNet Foundation αξιολογεί επίσης με βάση τη συστημική παρακολούθηση της επίδρασης των εκάστοτε εταιρειών μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και συγκεκριμένους δείκτες. Κριτήρια που η Nestlé Ελλάς έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι πληροί, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τους πόρους και τη δυναμική της για να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, να πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και του περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται.

Ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας

Για τη Nestlé Ελλάς, η αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων προϋποθέτει γενναίες επενδύσεις και τολμηρό μετασχηματισμό σε πολλαπλά επίπεδα. Η αντίληψη αυτή διαμορφώνει εδώ και χρόνια τη στρατηγική της, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της με τη διάθεση φυτικών προϊόντων, τον επανασχεδιασμό των συσκευασιών της ώστε να είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες ως το 2025, αλλά και την ανάπτυξη δομών ανακύκλωσης όπως το σύστημα της Nespresso για την ανακύκλωση καψουλών. Παράλληλα, η εταιρεία αναζητά και εφαρμόζει διαρκώς καλές πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δυο εργοστασίων της, του καφέ στα Οινόφυτα και του φυσικού μεταλλικού νερού ΚΟΡΠΗ στη Βόνιτσα.

Ένας σύνθετος αλλά αναγκαίος άθλος

Αναγνωρίζοντας πως ο ταχύτατος μετασχηματισμός που επιχειρεί δεν θα ήταν εφικτός χωρίς τους ανθρώπους της, η Nestlé Ελλάς αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της ως το σημαντικότερό της εφόδιο προς ένα βιώσιμο μέλλον. Για αυτό και φροντίζει για τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στον σεβασμό, τις ίσες ευκαιρίες, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Ο σύνθετος, αλλά και αναγκαίος μετασχηματισμός προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να υλοποιηθεί και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο στον βαθμό που διέπεται από αξιοπιστία, διαφάνεια, ακεραιότητα, συνεργασία και γόνιμο διάλογο. Για αυτό και η Nestlé Ελλάς εστιάζει τις προσπάθειές της στην εφαρμογή καλών πρακτικών από όλους τους κλάδους, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και για τον πλανήτη.

Σχολιάζοντας την πιο πρόσφατη διάκριση της εταιρείας για τις δράσεις της στον τομέα της βιωσιμότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, κ. Νίκος Εμμανουηλίδης, ανέφερε: «Για εμάς, η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εταιρείας με τρόπο που απαντά όχι μόνο στις δικές μας προτεραιότητες, αλλά και στις προτεραιότητες της κοινωνίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Προκλήσεις που είναι κοινές για όλους, όπως διαπιστώσαμε με τον πιο εμφατικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και που βεβαίως έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές. Και στις μεγάλες αλλαγές, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμών είναι απολύτως απαραίτητη, όπως και η εφαρμογή πρακτικών και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που θα καλλιεργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά η Nestlé Ελλάς ανήκει στις επιχειρήσεις – πρότυπα που διαμορφώνουν τον χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Μάθετε περισσότερα για τον μετασχηματισμό της Nestlé Ελλάς προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ.