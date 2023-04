Η Γιάνγκ Τσάε Γιουλ από τη Νότια Κορέα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Η ηθοποιός έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά του 2016, «Devil’s Runway» και έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Zombie Detective» του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best», ενώ είχε ξεκινήσει γυρίσματα για το «Wedding Impossible».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο μάνατζερ της, που ανέφερε ότι «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο».